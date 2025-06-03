От судостроения до султана: Как главные красавчики Турции нашли себя в кино

— Я не думал стать ни моделью, ни актёром. Жизнь полна случайностей. Десять лет я играл в баскетбол. К этим делам я не имел никакого отношения. Когда я играл в баскетбол, многие говорили: «Ты хороший спортсмен, но обязательно стань актёром или моделью». Я очень злился на них и отвечал: «Я стану профессиональным баскетболистом, я посвятил этому свою жизнь». Потому что у меня были большие цели в баскетболе. До сих пор, когда затрагивают тему баскетбола, у меня горят глаза, — признаётся актёр.