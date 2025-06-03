Эксперт Болотова: нейросети меняют рынок труда, а не вытесняют людей

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» Екатерина Болотова в беседе с RT поделилась мнением о том, как специалистам сохранить свою востребованность в условиях стремительного развития нейросетей.
«Современные нейросети — это не угроза, а мощный инструмент, который меняет рынок труда. Вместо того чтобы бояться, что ИИ заберёт профессии, стоит задуматься: как сделать его своим помощником?» — заявила она.
Она отметила, что цель внедрения таких технологий заключается не в вытеснении сотрудников, а в автоматизации рутинных процессов и освобождении времени для более творческой и интеллектуальной работы. По мнению эксперта, важно, чтобы подростки, находящиеся в процессе выбора профессии, осознавали: в будущем успех будут обеспечивать не конкуренция с нейросетями, а умение эффективно взаимодействовать с ними.
Болотова подчеркнула, что ИИ уже активно применяется в аналитике, дизайне, здравоохранении и юридической практике, однако не способен заменить такие человеческие качества, как эмпатия, критическое мышление и чувство ответственности.
Она также отметила, что важным навыком ближайшего будущего станет способность интегрировать искусственный интеллект в профессиональную деятельность. Так, маркетологам предстоит не просто создавать контент, а анализировать поведение аудитории с помощью ИИ и разрабатывать нестандартные подходы. Инженерам, в свою очередь, будет полезно осваивать цифровые инструменты, ускоряющие проектирование, при этом углубляя понимание технических процессов.
Тем не менее, эксперт указала, что в ряде сфер — таких как творчество, управление, медицина, образование и безопасность — роль человека останется ключевой. По её словам, именно здесь востребованы эмоциональный интеллект, интуиция, этическое мышление и способность принимать решения в неопределённых ситуациях. Болотова уверена, что машина не сможет проявить заботу перед медицинским вмешательством, вдохновить учащихся или создать по-настоящему оригинальную идею.
Ранее IT-эксперт Артём Геллер сообщил, что ИИ пока не заменит программистов, но ускорит их работу.