Эксперт Болотова: нейросети меняют рынок труда, а не вытесняют людей

Она отметила, что цель внедрения таких технологий заключается не в вытеснении сотрудников, а в автоматизации рутинных процессов и освобождении времени для более творческой и интеллектуальной работы. По мнению эксперта, важно, чтобы подростки, находящиеся в процессе выбора профессии, осознавали: в будущем успех будут обеспечивать не конкуренция с нейросетями, а умение эффективно взаимодействовать с ними.