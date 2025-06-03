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Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Благоустройство на юго-западе столицы в 2025 году затронет четыре района.

Источник: Аргументы и факты

В этом году работы по благоустройству на юго-западе Москвы затронут еще четыре района. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в Конькове в минувшем сезоне привели в порядок пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса.

В этом планируют обновить детские площадки, создать спортивные зоны с резиновым покрытием для волейбола и баскетбола. Для детей установят новые горки, развивающие элементы и лазалки. Кроме того, будет проведено озеленение, проложены прогулочные дорожки, установлены лавочки для отдыха и обустроены парковочные места.

В Ломоносовском районе продолжится благоустройство дворов, расположенных рядом со станцией метро «Университет».

На проспекте Вернадского, во дворе между домами 11−19 обновят пешеходные дорожки и установят новые лавочки. На переоборудованной детской площадке появятся горки, различные качели и балансиры. На новой спортивной площадке установят уличные тренажеры для воркаута, боксёрскую грушу и систему турников. В порядок также приведут парковку.

Детскую площадку обновят и на улице Крупской, в районе домов 4 и 8. На одной из них появится игровой комплекс в виде вертолёта с верёвочными лестницами и горками. Для малышей установят домики и песочницу.

Спортивную зону между домами 4к3 и 8к1 оборудуют разнообразными силовыми тренажёрами и зоной для воркаута. Вдоль пешеходных дорожек появятся новые лавочки. Также проведут работы по озеленению и освещению территории.

Большая детская площадка предусмотрена у дома 9 на улице Строителей. Здесь появятся горки, канатные городки и современные качели. Также обустроят перголы с лавочками и прогулочные дорожки. Планируется организовать дополнительные парковочные места и высадить на территории новые деревья.

В Северном Бутове основная часть благоустройства коснется одноименного парка, расположенного вокруг храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Планируют обновить стелу и памятный камень «Аллея Воинской Славы».

Детские площадки обустроят в эко-стиле, чтобы игровые комплексы гармонично сочетались с природным окружением.

Появится и новый спортивный кластер, где можно будет заниматься бегом, танцами, воркаутом, йогой, а также поиграть в футбол, баскетбол и настольный теннис.

В зонах тихого отдыха установят скамейки и перголы с качелями. Также предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак.

Год назад спортивный кластер с тренажёрами, футбольным полем, площадкой для командных видов спорта и столами для настольного тенниса появился в Ясеневе на Литовском бульваре. В этом году спортивное пространство обустроят на Ясногорской улице.

У дома номер 7 вместо устаревшей детской площадки обустроят игровой городок с пружинными качелями, горками, качелями-паутинками и лазалкой в несколько уровней.

В порядок приведут также парковочную зону.

Ранее Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро.