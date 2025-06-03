В России 4 июня запустят пилотный проект по ограничению фишинговых сайтов

В России 4 июня 2025 года запустят пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые используются мошенниками для кражи персональных данных. Об этом рассказала пресс-служба правительства.
«Цель пилота — создать эффективный механизм выявления и оперативной блокировки фальшивых интернет-ресурсов и приложений», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
В кабмине предупредили, что такие сайты могут использовать схожее с настоящим доменное имя компании, банка или госучреждения. В рамках указанного проекта намерены отрабатывать механизмы взаимодействия различных структур и подготовить предложения по их законодательному закреплению.
«Завершение пилотного проекта запланировано на 1 марта 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете», — уточняется в сообщении.
Ранее юрист Василий Воробьев рассказал, как распознавать фишинговые сайты. Специалист призвал обращать внимание на адрес, уточнив, что ссылка может отличаться незначительно, всего лишь на один или два символа. При первом просмотре человек обычно не обращает на такую разницу.