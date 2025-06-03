В России 4 июня запустят пилотный проект по ограничению фишинговых сайтов

Ранее юрист Василий Воробьев рассказал, как распознавать фишинговые сайты. Специалист призвал обращать внимание на адрес, уточнив, что ссылка может отличаться незначительно, всего лишь на один или два символа. При первом просмотре человек обычно не обращает на такую разницу.