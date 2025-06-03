Ведомости: заболевшим ветеранам СВО дадут больше времени вернуться на работу

Минтруд внесет поправки в законопроекты о дополнительной поддержке военнослужащих.
Гражданам, не возобновившим трудовую деятельность или госслужбу по состоянию здоровья в течение трех месяцев после завершения военной службы, предоставят больше времени для возвращения на работу. Нововведения, подготовленные Минтрудом, распространяются на мобилизованных, военнослужащих по контракту, а также на добровольцев. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на собственные источники.
«Инициативой Минтруда предлагается установить, что если военнослужащие не возобновили в этот срок (3 месяца — прим. URA.RU) трудовую деятельность из-за состояния здоровья, то приостановление действия трудового договора или служебного контракта продлевается на период временной нетрудоспособности», — говорится в тексте Ведомостей. Кроме того, на это время также установлен запрет на увольнение с госслужбы.
Предполагается внесение корректировок в ряд нормативных актов, включая законы «О системе государственной службы», «О государственной гражданской службе», а также закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и материнства» и Трудовой кодекс. В соответствии с предлагаемыми изменениями, застрахованные граждане смогут получать пособия по временной нетрудоспособности во время приостановления действия трудового договора или исполнения обязанностей государственной службы.
Накануне власти России инициировали проект, целью которого является поддержка трудоустройства граждан, принимавших участие в специальной военной операции, а также предоставление им возможностей для получения новых профессиональных компетенций. Также по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительству и фонду «Защитники Отечества» поручено в кратчайшие сроки решать все возникающие у граждан вопросы.