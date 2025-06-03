Ведомости: заболевшим ветеранам СВО дадут больше времени вернуться на работу

Гражданам, не возобновившим трудовую деятельность или госслужбу по состоянию здоровья в течение трех месяцев после завершения военной службы, предоставят больше времени для возвращения на работу. Нововведения, подготовленные Минтрудом, распространяются на мобилизованных, военнослужащих по контракту, а также на добровольцев. Об этом пишут Ведомости, ссылаясь на собственные источники.