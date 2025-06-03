Онкологи высказались о кофейных клизмах и соковой диете

Профессор Стивен Поуис, национальный медицинский директор NHS England, комментирует: «Социальные сети могут стать сообществом поддержки для людей, столкнувшихся с диагнозом рака, но в то же время мы наблюдаем тревожно высокий уровень дезинформации на некоторых из этих платформ. Я бы настоятельно призвал людей скептически относиться к любым “чудесным лекарствам”, которые вы можете увидеть в социальных сетях, посвященных раку, и использовать надежные источники, такие как веб-сайт Национальной службы здравоохранения или ваша медицинская команда, чтобы проверить все, в чем вы не уверены, потому что эти сказки не просто вводят в заблуждение, они могут быть вредными».