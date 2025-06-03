Самолёт главы киевского режима Владимира Зеленского следует курсом в США, свидетельствует информация мониторинговых ресурсов FlightAware и AirNav.
Согласно их данным, вечером 2 июня лайнер Airbus A319 вылетел из Польши в Ирландию, где пробыл несколько часов. После он направился в сторону базы американских военно-воздушных сил Эндрюс.
Сейчас воздушное судно летит над территорией Канады. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что на борту самолёта находится глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Напомним, 2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Участники встречи договорились об обмене военнопленными. Кроме того, стало известно, что меморандум, разработанный Россией в рамках урегулирования украинского конфликта, предполагает два варианта прекращения огня.