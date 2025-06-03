FlightAware: самолёт Зеленского направился в США

Напомним, 2 июня в Стамбуле прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Участники встречи договорились об обмене военнопленными. Кроме того, стало известно, что меморандум, разработанный Россией в рамках урегулирования украинского конфликта, предполагает два варианта прекращения огня.