Ученые США: кофе помогает поддерживать здоровье женщин в зрелые годы

Исследование, представленное на ежегодном собрании Американского общества питания в Орландо, показало, что умеренное потребление кофе (от одной до трёх чашек в день) женщинами в среднем возрасте связано с их хорошим физическим и умственным здоровьем в зрелые годы, пишет CNN.
В исследовании приняли участие около 47 тысяч женщин в возрасте от 40 до 70 лет, которые наблюдались в течение 30 лет. Целью исследования было определить уровень смертности и заболеваемости участниц. Авторы исследования обнаружили, что умеренное потребление кофе в среднем возрасте связано с более высокой вероятностью здорового старения.
Интересно, что такая связь не была обнаружена для чая или кофе без кофеина. Употребление большего количества колы или других газированных напитков с кофеином, наоборот, понижает шансы на здоровое старение.
«Это означает, что кофе, в частности, обладает эффектом, способствующим сохранению здоровья или развитию», — сказал доктор Дэвид Као, доцент в Медицинской школе Аншутца университета Колорадо.
Ранее сообщалось, что питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов напрямую влияет на здоровье щитовидной железы.