Ученые США: кофе помогает поддерживать здоровье женщин в зрелые годы

В исследовании приняли участие около 47 тысяч женщин в возрасте от 40 до 70 лет, которые наблюдались в течение 30 лет. Целью исследования было определить уровень смертности и заболеваемости участниц. Авторы исследования обнаружили, что умеренное потребление кофе в среднем возрасте связано с более высокой вероятностью здорового старения.