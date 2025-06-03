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«Видели его неделю назад»: найден дом, в котором жил возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области

В Челябинске нашли дом, где жил возможный участник атаки дронов под Иркутском.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы квартиры в одной из многоэтажек Челябинска, где ранее проживал предполагаемый участник атаки дронов на военный аэродром в Иркутской области мужчина, сообщили, что он до них снимал эту квартиру, и они видели его неделю назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство выяснило, что Тимофеев жил на 17-м этаже дома, построенном в 2019 году. Новые жильцы подтвердили, что встречались с ним.

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — сказал мужчина, вышедший из квартиры.

Ранее администрация города Усть-Кут сообщила, что правоохранительные органы разыскивают Тимофеева Артема Валерьевича, 08 (06).12.1987 г. р., уроженца г. Донецк. Он, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами.

В воскресенье, 1 июня, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на военный объект в населенном пункте Средний.