«Видели его неделю назад»: найден дом, в котором жил возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области

Жильцы квартиры в одной из многоэтажек Челябинска, где ранее проживал предполагаемый участник атаки дронов на военный аэродром в Иркутской области мужчина, сообщили, что он до них снимал эту квартиру, и они видели его неделю назад. Об этом сообщает РИА Новости.