«Видели его неделю назад»: найден дом, в котором жил возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области

Жильцы квартиры в одной из многоэтажек Челябинска, где ранее проживал предполагаемый участник атаки дронов на военный аэродром в Иркутской области мужчина, сообщили, что он до них снимал эту квартиру, и они видели его неделю назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство выяснило, что Тимофеев жил на 17-м этаже дома, построенном в 2019 году. Новые жильцы подтвердили, что встречались с ним.
«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — сказал мужчина, вышедший из квартиры.
Ранее администрация города Усть-Кут сообщила, что правоохранительные органы разыскивают Тимофеева Артема Валерьевича, 08 (06).12.1987 г. р., уроженца г. Донецк. Он, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами.
В воскресенье, 1 июня, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что была совершена атака беспилотных летательных аппаратов на военный объект в населенном пункте Средний.