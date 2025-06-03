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Минобрнауки: Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первого раза

Половина из проваливших миграционный экзамен по русскому языку с первого раза не могут сдать его и с последующих попыток.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Минобрнауки России, каждый третий иностранный гражданин не справляется с экзаменом по русскому языку как иностранному при первой попытке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на результаты системного мониторинга после вступления в силу Федерального закона № 377-ФЗ.

«Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, около половины из тех, кто не смог сдать экзамен с первого раза, продолжают испытывать трудности и при последующих попытках. При этом до реформы, когда к проведению тестирования допускались коммерческие организации, средний показатель неудачных попыток составлял лишь 3%.

Прежде глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с инициативной, что дети мигрантов, трижды не сдавшие тест на знание русского языка, должны возвращаться на родину.