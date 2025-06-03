Минобрнауки: Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первого раза

Согласно данным Минобрнауки России, каждый третий иностранный гражданин не справляется с экзаменом по русскому языку как иностранному при первой попытке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на результаты системного мониторинга после вступления в силу Федерального закона № 377-ФЗ.
«Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки», — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, около половины из тех, кто не смог сдать экзамен с первого раза, продолжают испытывать трудности и при последующих попытках. При этом до реформы, когда к проведению тестирования допускались коммерческие организации, средний показатель неудачных попыток составлял лишь 3%.
Прежде глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выступил с инициативной, что дети мигрантов, трижды не сдавшие тест на знание русского языка, должны возвращаться на родину.