Минобрнауки: Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первого раза

Как уточнили в министерстве, около половины из тех, кто не смог сдать экзамен с первого раза, продолжают испытывать трудности и при последующих попытках. При этом до реформы, когда к проведению тестирования допускались коммерческие организации, средний показатель неудачных попыток составлял лишь 3%.