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Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу

МВД: мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают «одноразовые платежи» и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Классический» пример мошенничества в сфере трудоустройства. Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают «одноразовые» платежи и исчезают", — говорится в сообщении.

Мошенники собирают с жертв в среднем по 900 рублей, предлагая заработок в 10 раз больше на одном тексте, следует из опубликованного полицейскими фото.