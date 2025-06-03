Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих удаленную работу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники предлагают удаленную работу по набору текста со сканов, после чего отправляют жертву на сайт, где собирают «одноразовые платежи» и исчезают, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.