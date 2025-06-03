Россиянам рассказали, как выбрать хорошие солнцезащитные очки

Цвет линз влияет на качество зрения и безопасность.
Неправильный выбор солнцезащитных очков может нанести серьезный вред здоровью глаз. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
«Оптимальный выбор — линзы с пометкой “UV400”, которые гарантированно блокируют 99−100% всего спектра УФ-лучей», — рассказал Буряков в интервью Life.ru. Эксперт рекомендует выбирать очки с линзами из трайвекса или минерального стекла с многослойным УФ-защитным покрытием. Такие материалы обеспечивают надежную защиту и минимальные оптические искажения. Поликарбонатные линзы также популярны, но иногда уступают по качеству.
Поляризационные очки особенно полезны для водителей и рыбаков, так как уменьшают блики от воды и снега. Однако они могут искажать изображение на экранах смартфонов и навигаторов, а дешевые модели зачастую не обладают заявленными защитными свойствами.
Главная опасность дешевых или некачественных солнцезащитных очков — темные линзы без полноценного ультрафиолетового фильтра. В таких очках зрачки расширяются, и в глаза попадает больше вредного УФ-излучения, чем без очков вообще. Это может привести к повреждению сетчатки и развитию офтальмологических заболеваний.
Цвет линз влияет на качество зрения и безопасность. Серые и зеленые линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для повседневного использования. Желтые и оранжевые увеличивают контрастность в пасмурную погоду, но не подходят для яркого солнца. Синие и фиолетовые линзы могут негативно влиять на биоритмы, особенно при вечернем использовании.
Поврежденные или поцарапанные линзы теряют защитные свойства. Хранить очки следует в чехле, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, чтобы избежать деформации и повреждений. Детские глаза особенно уязвимы к ультрафиолету. Для ребенка важно выбирать очки с ударопрочными линзами из поликарбоната или трайвекса и легкой гибкой оправой. Использование взрослых очков недопустимо.
Перед покупкой проверьте наличие маркировки CE или ГОСТ Р — это подтверждение соответствия стандартам безопасности. Обратите внимание на степень УФ-защиты и отсутствие оптических искажений: если через линзу прямая линия кажется искривленной, от покупки лучше отказаться.