Россиянам рассказали, как выбрать хорошие солнцезащитные очки

Цвет линз влияет на качество зрения и безопасность. Серые и зеленые линзы минимально искажают цветопередачу и подходят для повседневного использования. Желтые и оранжевые увеличивают контрастность в пасмурную погоду, но не подходят для яркого солнца. Синие и фиолетовые линзы могут негативно влиять на биоритмы, особенно при вечернем использовании.