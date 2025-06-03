Москвичка через суд заставила шумную соседку сделать звукоизоляцию полов

Через суд добиться тишины от соседей удалось жительнице юго-востока столицы. Женщина потребовала от жильцов сверху, чтобы они установили звукоизоляцию на полы.
Как выяснил «МК», более 10 лет москвичка по имени Лилия (имя изменено) терпела чрезмерный шум от соседей, проживающих в квартире над ее собственной. В итоге терпение дамы лопнуло, и она отправилась в Люблинский суд.
Около 13 лет назад в многоэтажку в Люблино въехала супружеская пара. Новосёлы сделали ремонт, однако результат работ обескуражил соседку снизу. По словам Лилии, она стала слышать все звуки из верхней квартиры. Женщина заподозрила, что новые жильцы демонтировали звукоизоляционный слой во время замены полов. И недавно решила с помощью Фемиды подтвердить свои догадки.
Женщина подала в суд на соседей и потребовала отремонтировать полы так, чтобы звуки из чужой квартиры не проникали в ее жилье. Суд заинтересовался обвинениями и организовал экспертизу. Экспертиза показала, что на полу квартиры ответчиков действительно отсутствует теплозвукоизоляционный слой. Собственников обязали восстановить его в течение 30 дней.