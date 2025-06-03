Москвичка через суд заставила шумную соседку сделать звукоизоляцию полов

Около 13 лет назад в многоэтажку в Люблино въехала супружеская пара. Новосёлы сделали ремонт, однако результат работ обескуражил соседку снизу. По словам Лилии, она стала слышать все звуки из верхней квартиры. Женщина заподозрила, что новые жильцы демонтировали звукоизоляционный слой во время замены полов. И недавно решила с помощью Фемиды подтвердить свои догадки.