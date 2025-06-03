Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, как госкорпорация собирается работать с новым главой NASA

Замена кандидатуры на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) является внутренним делом США. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Глава госкорпорации отметил, что «Роскосмос» будет работать с тем, кого назначит американское правительство и будет выстраивать взаимодействие с ним.
«Внутреннее дело США … Отозвали и отозвали. Значит будет глава NASA, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем — и дальше будем реагировать», — сказал глава «Роскосмоса».
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Незадолго до этого Белый дом выступил с предложением сократить бюджет космического агентства в 2026 финансовом году.