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Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, как госкорпорация собирается работать с новым главой NASA

Баканов назвал замену кандидатуры на пост главы NASA внутренним делом США.

Источник: Комсомольская правда

Замена кандидатуры на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) является внутренним делом США. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Глава госкорпорации отметил, что «Роскосмос» будет работать с тем, кого назначит американское правительство и будет выстраивать взаимодействие с ним.

«Внутреннее дело США … Отозвали и отозвали. Значит будет глава NASA, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем — и дальше будем реагировать», — сказал глава «Роскосмоса».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Незадолго до этого Белый дом выступил с предложением сократить бюджет космического агентства в 2026 финансовом году.