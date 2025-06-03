Гендиректор «Роскосмоса» рассказал, как госкорпорация собирается работать с новым главой NASA

«Внутреннее дело США … Отозвали и отозвали. Значит будет глава NASA, с которым будем настраивать взаимодействие. Вы знаете, пилотируемые миссии у нас совместные. Ждем — и дальше будем реагировать», — сказал глава «Роскосмоса».