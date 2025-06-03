Трамп не увидел шанса на «экономическое выживание» США без пошлин
США без возможности применять ответные пошлины в отношении других стран не имеют шанса на «экономическое выживание», заявил американский президент в Truth Social. Трамп собирался ввести «взаимные» пошлины для устранения торгового дефицита в отношении товаров из десятков стран с 9 апреля, но потом отложил их введение на 90 дней, этот срок истечет 8 июля.
Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине
Министр иностранных дел России и глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Том Флетчер также обменялись мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Кроме того, стороны обсудили общие вопросы функционирования УКГВ ООН и системы гуманитарного реагирования всемирной организации.
ЕС не успеет согласовать новые санкции к саммиту G7
В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт
Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Будапешту надо готовиться к тому, что «брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию». Орбан также подчеркнул, что Венгрия поддерживает усилия США по установлению мира.
Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения
В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. В мае сообщалось, что Microsoft уменьшит свой штат по всему миру на 3% — это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года.