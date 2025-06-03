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Главные новости 3 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 3 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Трамп не увидел шанса на «экономическое выживание» США без пошлин

Источник: Reuters

США без возможности применять ответные пошлины в отношении других стран не имеют шанса на «экономическое выживание», заявил американский президент в Truth Social. Трамп собирался ввести «взаимные» пошлины для устранения торгового дефицита в отношении товаров из десятков стран с 9 апреля, но потом отложил их введение на 90 дней, этот срок истечет 8 июля.

Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине

Источник: Reuters

Министр иностранных дел России и глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Том Флетчер также обменялись мнениями по наиболее острым кризисным ситуациям, в том числе в регионе Ближнего Востока, включая зону палестино-израильского конфликта, Сирию и Ливан. Кроме того, стороны обсудили общие вопросы функционирования УКГВ ООН и системы гуманитарного реагирования всемирной организации.

ЕС не успеет согласовать новые санкции к саммиту G7

Источник: Reuters

Об этом сообщили четыре дипломата ЕС в беседе с EUobserver. Один из них рассказал, что юридические тексты по 18-му пакету санкций еще не поступили, и «согласование за две недели выглядит крайне амбициозно». Другие ожидают одобрения лишь «к концу июня» — к саммиту ЕС перед летними каникулами.

В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт

Источник: Reuters

Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Будапешту надо готовиться к тому, что «брюссельское руководство сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в провоенную европейскую коалицию». Орбан также подчеркнул, что Венгрия поддерживает усилия США по установлению мира.

Microsoft уволила более 300 человек после недавнего сокращения

Источник: Reuters

В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. В мае сообщалось, что Microsoft уменьшит свой штат по всему миру на 3% — это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года.