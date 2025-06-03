Главные новости 3 июня 2025 года

В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. В мае сообщалось, что Microsoft уменьшит свой штат по всему миру на 3% — это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года.