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Марочко: бойцы РФ выбили основные силы ВСУ из села Ступочки в ДНР

Андрей Марочко сообщил, что сейчас идет зачистка прилегающих к Ступочкам территорий.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы выбили основные подразделения ВСУ из села Ступочки, которое расположено в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения вооруженных формирований Украины, идет планомерная зачистка прилегающих территорий», — рассказал собеседник агентства.

При этом 1 июня Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие выбили украинские силы почти из всех важных объектов в Ступочках. Он добавил, что ВС РФ достигли серьезных результатов в населенном пункте.

Также 24 мая стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали группу украинских снайперов в боях за Ступочки.