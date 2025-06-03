Марочко: бойцы РФ выбили основные силы ВСУ из села Ступочки в ДНР

Российские бойцы выбили основные подразделения ВСУ из села Ступочки, которое расположено в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения вооруженных формирований Украины, идет планомерная зачистка прилегающих территорий», — рассказал собеседник агентства.
При этом 1 июня Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие выбили украинские силы почти из всех важных объектов в Ступочках. Он добавил, что ВС РФ достигли серьезных результатов в населенном пункте.
Также 24 мая стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали группу украинских снайперов в боях за Ступочки.