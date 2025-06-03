Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту восстановили спустя несколько часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя некоторое время после введения ограничений на проезд. Об этом рассказали в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто более чем на три часа.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя некоторое время после введения ограничений на проезд. Об этом рассказали в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении центра. Оно опубликовано в telegram-канале. Также сообщается, что движение к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста осуществляется без затруднений.

Сегодня утром выяснилось, что движение автомобилей по мосту было приостановлено. Ограничения длились больше трех часов. Официальная информация о причинах пока остается неизвестной.