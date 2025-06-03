Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились детали побега владельца «‎фур смерти» с БПЛА для атак на военные аэродромы России

В Челябинске обнаружено жильё, которое ранее арендовал Артём Тимофеев — ключевой фигурант дела о недавней дроновой атаке на военный аэродром в Иркутской области. Его пребывание в квартире подтвердил нынешний жилец, опознавший Тимофеева по фотографии и сообщивший, что видел его около недели назад.

Источник: Life.ru

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал новый житель квартиры РИА «Новости».

Квартира, расположенная на 17-м этаже в современном доме 2019 года постройки, стала важной зацепкой. По имеющимся данным, Тимофеев вместе с супругой покинул город всего за несколько дней до произошедшего инцидента с беспилотниками.

По данным Life.ru, в связи с расследованием недавней атаки дронов на российские аэродромы, правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева. Следствие предполагает, что он может быть связан с грузовиками, использовавшимися для запуска беспилотников. Известно, что мужчина ранее был диджеем и оказывал поддержку украинским музыкальным группам. Кроме того, в 2014 году он активно выступал в поддержку Евромайдана. Сейчас он скрывается.