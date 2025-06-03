Появились детали побега владельца «‎фур смерти» с БПЛА для атак на военные аэродромы России

«Мы его видели неделю назад… Он снимал до нас эту квартиру», — рассказал новый житель квартиры РИА «Новости».
Квартира, расположенная на 17-м этаже в современном доме 2019 года постройки, стала важной зацепкой. По имеющимся данным, Тимофеев вместе с супругой покинул город всего за несколько дней до произошедшего инцидента с беспилотниками.
По данным Life.ru, в связи с расследованием недавней атаки дронов на российские аэродромы, правоохранительные органы ведут поиск 37-летнего Артёма Тимофеева. Следствие предполагает, что он может быть связан с грузовиками, использовавшимися для запуска беспилотников. Известно, что мужчина ранее был диджеем и оказывал поддержку украинским музыкальным группам. Кроме того, в 2014 году он активно выступал в поддержку Евромайдана. Сейчас он скрывается.