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Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак вылетел в США

Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак вылетел в США. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в украинских СМИ.

Руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак вылетел в США. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в украинских СМИ.

— Ермак летит в США, — приводит сообщение киевских СМИ РИА Новости.

Андрей Ермак ранее заявил о готовности украинской делегации встретиться с российскими представителями в Стамбуле на следующей неделе.

При этом 29 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова передать переговорщикам от Украины свой меморандум о мирном урегулировании военного конфликта уже на встрече в Стамбуле.

28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что документы для обсуждения временного перемирия с Украиной готовятся. При этом, по его словам, специальная военная операция продолжается.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев снова устраивает истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Она отметила, что таким образом украинская делегация хочет себе опять что-нибудь «выторговать, опять привлечь к себе внимание».