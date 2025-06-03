Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак вылетел в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев снова устраивает истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Она отметила, что таким образом украинская делегация хочет себе опять что-нибудь «выторговать, опять привлечь к себе внимание».