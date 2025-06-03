«Есть шанс»: появились сомнения насчет популярной теории о плачевной судьбе нашей галактики

«Мы не будем знать, произойдет ли столкновение в будущем, но это ясно показывает, что история, которую рассказывают люди — о том, что произойдет столкновение, которое уничтожит Млечный Путь и Андромеду, — не так ясна и определенна, как думают люди», — подчеркивает Льюис. «Но даже если произойдет довольно близкое столкновение, а не столкновение лоб в лоб, гравитационный разрыв, который каждая из них будет оказывать друг на друга, скорее всего, приведет две большие галактики в плачевное состояние».