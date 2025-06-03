Володин призвал разобраться с мошенничеством при тестах мигрантов

Поводом стали последние уголовные дела, связанные с незаконной легализацией иностранных граждан.
Министерству науки и высшего образования РФ необходимо принять меры против мошенничества при организации тестирования мигрантов на знание русского языка в вузах. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Минобрнауки правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного», — написал Володин в своем telegram-канале. Поводом стали последние уголовные дела, связанные с незаконной легализацией иностранных граждан через образовательные учреждения.
В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 человек. По данным следствия, они причастны к незаконной легализации порядка 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях. Сотрудники вузов подозреваются в фиктивной организации экзаменов и выдаче поддельных сертификатов. Володин подчеркнул, что подобные преступления наказываются строго. Организаторам незаконной миграции грозит до 15 лет лишения свободы, а также ответственность за создание преступного сообщества.
Ранее в Екатеринбурге были задержаны директор центра по приему экзаменов у иностранцев и восемь его подельников по подозрению в создании организованной преступной группы. По данным МВД, участники схемы занимались фиктивной регистрацией мигрантов и помогали им незаконно сдавать экзамены на знание русского языка.