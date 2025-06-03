Володин призвал разобраться с мошенничеством при тестах мигрантов

В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 человек. По данным следствия, они причастны к незаконной легализации порядка 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях. Сотрудники вузов подозреваются в фиктивной организации экзаменов и выдаче поддельных сертификатов. Володин подчеркнул, что подобные преступления наказываются строго. Организаторам незаконной миграции грозит до 15 лет лишения свободы, а также ответственность за создание преступного сообщества.