Существенно дешевле и полезнее: чем можно заменить кофе

Ценники на кофе в столичных магазинах растут на глазах. И виной тому вовсе не столько алчность продавцов, сколько погода в Бразилии. Крупнейший мировой поставщик кофейных зерен столкнулся в прошлом году с небывалой по масштабам засухой. Местные фермеры в отчаянии пытались противостоять природному катаклизму. Но битва была проиграна: кофейные деревья погибали целыми плантациями, снижая уровень предложения на рынке.