Где здесь босс: Elden Ring Nightreign вышла в РФ одновременно с миром

Помните, мы говорили о проклятиях разработчикам? Это из-за сложности. Новинка эта адресована тем, для кого обычные игры — это слишком легко, хочется настоящих испытаний. Нужно настроиться на то, что проигрывать придется часто, иногда даже, как бы это сказать, позорно (и хорошо, если никто не видит, как зубр видеоигр десятый раз пытается убить босса). В интернете уже полно советов, как подготовиться к битве, но даже с этими советами справиться будет непросто.