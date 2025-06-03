Где здесь босс: Elden Ring Nightreign вышла в РФ одновременно с миром

Хардкорный суперхит серии Elden Ring стал доступен в России одновременно с остальным миром, в том числе онлайн, — релиз состоялся 30 мая. Игра полностью и очень качественно переведена на русский. В мире за первый же день было продано свыше 2 млн копий. Причем РФ вошла в тройку стран, где Elden Ring Nightreign оказалась популярнее всего. «Известия» среди первых ознакомились с релизом.
Что такое Elden Ring.
Elden Ring Nightreign — заметный представитель специфического, нишевого поджанра ролевых экшенов — так называемого Souls-like. В России его иронично переделали в «сосалик», объединив «Соулс» и «рогалик» (Roguelike). Геймерам нужно выбрать класс героя, прокачать его за строго ограниченное количество времени и победить за игровую сессию трех боссов — двух помельче и одного крупного. Игровой цикл разделен на два дня и три ночи. В дневное время игрок собирает ценные предметы и прокачивает персонажа, в ночное — сражается с боссами и добывает ценные ресурсы после их смерти, которые позволяют лучше подготовиться к следующим вызовам.
Несмотря на заявленную нишевость, Elden Ring — серия игр с мультимиллионными продажами. Первая часть разошлась совокупным тиражом свыше 30 млн копий с 2022 года, официальное дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree — 5 млн копий за три дня. Elden Ring Nightreign продолжила тренд на успех среди покупателей — меньше чем за сутки количество продаж составило 2 млн копий.
По данным SteamDB, Россия вошла в тройку самых активно играющих стран наряду с США и Китаем. Издатель Bandai Namco не стал ограничивать россиянам доступ к игре на платформе Steam, благодаря этому РФ получила возможность официально войти в статистику по миру, несмотря на не самую низкую стоимость новинки — почти 3 тыс. рублей.
Впервые в истории серии за Elden Ring отвечал новый автор — вместо известного геймдизайнера Хидетака Миядзаки над игрой работал Дзюнъя Исидзаки. В одном из интервью он заявил, что Миядзаки дал ему полную творческую свободу и сказал создавать игру на базе Elden Ring так, как тот сам считает нужным. Как гласит один из самых популярных пользовательских обзоров: «Запомните имя Дзюнъя Исидзаки, именно этого человека вы будете проклинать в ближайшие несколько десятков часов». Почему проклинать — об этом ниже.
Кстати, есть еще важный нюанс — Nightreign создана как кооперативная игра. Геймеры выступают группами по три человека, поэтому коллективная охота на боссов чем-то напоминает популярную серию Monster Hunter, которая недавно тоже разродилась новым хитом.
За что ругают и хвалят Elden Ring Nightreign.
Большинство игроков оригинальной Elden Ring и дополнения Shadow of the Erdtree — одинокие волки, гордецы с принципом «армия из одного». Навязанный кооперативный формат стал одним из главных предметов критики. Можно, конечно, играть сольно, но монстры не становятся слабее, и буквально некому отвлекать вражеский огонь на себя, пока ты ковыряешь очередного дракона в хвост и гриву.
Помните, мы говорили о проклятиях разработчикам? Это из-за сложности. Новинка эта адресована тем, для кого обычные игры — это слишком легко, хочется настоящих испытаний. Нужно настроиться на то, что проигрывать придется часто, иногда даже, как бы это сказать, позорно (и хорошо, если никто не видит, как зубр видеоигр десятый раз пытается убить босса). В интернете уже полно советов, как подготовиться к битве, но даже с этими советами справиться будет непросто.
Вот пример. Первым сложным боссом оказался Король ночи Адель — ветераны серии мигом узнали в нем переосмысленного Разверстого дракона с челюстью чудовищных пропорций. У монстра слабость к ядам, и игра любезно сообщает об этом тем, кто читает экраны брифинга. Но если вы, как автор этого текста, проигнорировали предупреждения перед очередным забегом по монстрам, придется несладко. Победить Аделя было тяжело. При этом в отличие от предыдущих игр в Nighreign появились обучающие элементы и как будто проект чаще нянчится с геймерами. Но это не относится к соло-режиму.
Разработчики уже сделали несколько шагов навстречу более удобному балансу при игре в одиночку, но пока она еще далека от идеала. Также FromSoftware пообещала внедрить формат «дуэтов» — игровых партий по два человека. Одна из частых проблем в том, что двое друзей вынуждены играть со случайным человеком, который портит удовольствие от сессии. Тем самым формат из тандемов оказался более приоритетным, судя по многочисленным запросам уже поигравших в Nightreign.
Нельзя назвать Elden Ring Nightreign второй частью, скорее это ответвление с новыми игровыми механиками. Темп значительно вырос по сравнению с первой частью, а для того чтобы подгонять неспешных геймеров, Исидзаки придумал сужающееся кольцо, которое сжигает неторопливых героев и вынуждает планировать все свои перемещения заранее — как в PUBG или Fortnite. При этом назвать игру «королевской битвой» всё еще нельзя.
На момент написания статьи рейтинг Elden Ring Nightreign составляет 71% положительных пользовательских рецензий на платформе Steam. Люди чаще всего недовольны оптимизацией и балансом, при этом рейтинг всё же постепенно ползет вверх вслед за оперативными патчами и балансными правками.
Проблема, которая ощущается хардкорной аудиторией особенно остро, — дефицит контента. Игра предлагает всего шесть типов экспедиций, то есть шесть уникальных боссов. Седьмая экспедиция и особо трудный босс открываются при соблюдении определенных условий, при этом вариативность соперников и боссов всё равно оставляет желать лучшего.
Что интересно, в рамках творческой свободы Исидзаки позволил себе добавить в волшебный новый регион Лимвельд, которого не было в оригинальной Elden Ring, и боссов из трилогии Dark Souls. За счет встреч со старыми знакомыми по предыдущим играм FromSoftware — таких как Фрейя, возлюбленная Герцога, — мир Elden Ring Nightreign периодически ощущается своеобразной сборной солянкой из лучших битв с боссами за 16 лет существования Souls-игр.
«Известия» протестировали версию для PlayStation 5. Технических ошибок и проблем с оптимизацией не было замечено даже на стандартной консоли, несмотря на то, что разработчики рекомендовали для полноценного погружения использовать PS5 Pro. Покупать новинку прямо сейчас слегка преждевременно — авторы обещают добавлять новый платный и бесплатный контент в рамках длительного плана по развитию. Судя по успеху в первый же день, Nightreign стала удачным экспериментом, переосмыслившим традиционную для игр FromSoftware формулу. И она, судя по совокупным продажам Elden Ring, геймерам до сих пор не приелась, несмотря на многочисленные шутки и мемы про те самые «болота», которые потрепали нервы постоянной аудитории игр FromSoftware своей практически непроходимой сложностью.
Иными словами, Nightreign — событие, которое точно не стоит игнорировать тем, кто любит проекты для вдумчивой и требовательной аудитории. Но подождать месяц-другой дополнительных исправлений точно не будет лишним, чтобы не портить удовольствие от первого посещения Лимвельда. Может, и играть станет попроще, особенно в одиночном режиме: очень помогает самооценке, когда не гибнешь в каждой первой партии, потому что решил играть без подмоги.