Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за террористическую деятельность, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность граждан РФ из Коми и Кировской области Геннадия Калашникова и Валерия Шипичкина, которые поджигали военные объекты и призывали к террористическим действиям.
Отмечается, что доказана причастность задержанных к террористической и экстремистской деятельности. Установлено, что украинские спецслужбы для вербовки использовали мессенджеры Telegram и Element.
«Окружными военными судами подсудимые признаны виновными и приговорены: Г. Калашников — к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафу в размере 400 тысяч рублей; В. Шипичкин — к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в размере 560 тысяч рублей», — говорится в сообщении.