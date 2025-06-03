Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм

«Окружными военными судами подсудимые признаны виновными и приговорены: Г. Калашников — к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафу в размере 400 тысяч рублей; В. Шипичкин — к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в размере 560 тысяч рублей», — говорится в сообщении.