В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии.