Треть мигрантов не сдают экзамен по русскому языку с первой попытки

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Треть мигрантов не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Минобрнауки РФ продолжает осуществлять системный мониторинг результатов проведения экзамена.
«Доля иностранных граждан, не сдавших экзамен, сохраняется на уровне, заданном в результате исключения коммерческих организаций из сферы проведения экзамена в мае 2024 г», — заключили в ведомстве.
Ранее правительство РФ утвердило 92 организации, где иностранные граждане могут сдать тестирование на знание русского языка.
Аттестация ведется по трем уровням: первый — получение разрешения на работу на территории России (патент), второй — разрешение на временное проживание (РВП), третий — вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.