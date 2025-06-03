МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Московской государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 1 место в ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство «Три миссии университета», сообщили в пресс-службе университета.
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 1 место в четырнадцатом ежегодном рейтинге лучших вузов России RAEX-100, входящем в семейство “Три миссии университета”. МГУ возглавляет рейтинг лучших вузов России на протяжении 13 лет», — говорится в сообщении.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, данный результат — отражение высокого уровня научных разработок, качества образования и вклада наших исследователей в развитие науки и общества.
«В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других», — отметил ректор, слова которого приводятся в сообщении.
В 2025 году в список лучших вошли университеты из 30 регионов России. При подготовке исследования использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 150 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов».