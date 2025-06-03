МГУ возглавил рейтинг лучших российских вузов

«В Московском университете трудятся над решением самых приоритетных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед всем миром. Наши ученые совершают открытия в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, космических исследований, генетики, создания новых материалов, лекарств и многих других», — отметил ректор, слова которого приводятся в сообщении.