В России разработают модификацию вездехода-автодома для кочевых народов Севера

«Мы планируем запуск серии вездеходов-автодомов для кочевых народов Севера. До конца года разрабатываем техническое задание, собираем со всех регионов предложения. Мы хотим предложить вариант, который бы устроил всех и был бы платформой с различными модификациями в зависимости от климатических и природных условий», — сказала Филиппова.