Минобразования Пермского края высказалось о скандальном досмотре на ЕГЭ

«При осмотре выпускницы на входе в пункт проведения экзаменов сработал ручной металлоискатель. Член экзаменационной комиссии (ГЭК) предложила девушке выложить предметы, запрещённые к проносу. При этом обратила внимание на неестественную походку девушки и сообщила, что в школе есть врач. Девушка начала дерзить в ответ и, желая убедить члена ГЭК, что у неё с собой ничего запрещённого нет, сама подняла юбку, оголив ногу до колена. Никто ее об этом не просил. На это её действие член ГЭК спокойно попросила больше таких жестов не делать», — пояснили в министерстве.