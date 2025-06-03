Минобразования Пермского края высказалось о скандальном досмотре на ЕГЭ

ПЕРМЬ, 3 июн — РИА Новости. Школьница из Перми, которую якобы заставили поднимать длинную юбку во время проверки перед ЕГЭ, сделала это по своей инициативе, при этом в обуви девушки лежали шпаргалки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого министерства образования.
Ранее в своём Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о жалобе, поступившей к ней от девушки, которую перед экзаменом по обществознанию в Перми якобы заставили снимать обувь и поднимать юбку при всех.
«По данному факту была проведена служебная проверка — просмотрены видеозаписи с камер наблюдения в пункте проведения экзамена, взяты объяснительные с членов ГЭК и работников пункта. Никто не заставлял девушку поднимать юбку», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что к выпускникам на экзаменах все настроены максимально доброжелательно.
«При осмотре выпускницы на входе в пункт проведения экзаменов сработал ручной металлоискатель. Член экзаменационной комиссии (ГЭК) предложила девушке выложить предметы, запрещённые к проносу. При этом обратила внимание на неестественную походку девушки и сообщила, что в школе есть врач. Девушка начала дерзить в ответ и, желая убедить члена ГЭК, что у неё с собой ничего запрещённого нет, сама подняла юбку, оголив ногу до колена. Никто ее об этом не просил. На это её действие член ГЭК спокойно попросила больше таких жестов не делать», — пояснили в министерстве.
Свидетелями коммуникации выпускницы и члена комиссии были сопровождающие из школы и классный руководитель. Далее девушку пригласили в аудиторию ожидания (спортзал), где она сняла обувь и достала шпаргалки. После этого уже прошла в кабинет для сдачи ЕГЭ, добавили в ведомстве.
На кадрах с камер видеонаблюдения из спортзала школы видно, как школьница в длинной юбке сидит на лавочке, снимает сначала один кроссовок и выкладывает из него стопочки бумаги на лавку, потом проделывает то же самое со вторым кроссовком. В это время рядом с ней стоят три женщины.