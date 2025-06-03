Магнитная буря продолжается на Земле более суток

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле длится более 24 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Непрерывная магнитная буря продолжается на Земле уже больше суток (27 часов)», — говорится в сообщении.
Как отметил Леус, возмущения геомагнитного поля достигали уровня сильной магнитной бури класса G3 в период с 6 до 9 утра, несмотря на зафиксированную норму солнечного ветра, его скорости, плотности и температуры.
«Напомню, что прекращение магнитной бури ожидается сегодня, после 15 часов по московскому времени», — подчеркнул синоптик.