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Магнитная буря продолжается на Земле более суток

Возмущения геомагнитного поля достигали уровня сильной магнитной бури класса G3 в период с 6 до 9 утра, отметил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле длится более 24 часов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Непрерывная магнитная буря продолжается на Земле уже больше суток (27 часов)», — говорится в сообщении.

Как отметил Леус, возмущения геомагнитного поля достигали уровня сильной магнитной бури класса G3 в период с 6 до 9 утра, несмотря на зафиксированную норму солнечного ветра, его скорости, плотности и температуры.

«Напомню, что прекращение магнитной бури ожидается сегодня, после 15 часов по московскому времени», — подчеркнул синоптик.