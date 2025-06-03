Мурашко рассказал об операциях с использованием роботов

«Растет число операций с применением роботических технологий. За последние три года в стране проведено более 15 тысяч робот-ассистированных операций, в том числе при онкологической гинекологической патологии — 12% из них», — сказал Мурашко в ходе XXXVIII Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».