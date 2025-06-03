Мурашко рассказал об операциях с использованием роботов

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число робот-ассистированных операций в России растет, за последние три года в стране было проведено более 15 тысяч таких операций, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Растет число операций с применением роботических технологий. За последние три года в стране проведено более 15 тысяч робот-ассистированных операций, в том числе при онкологической гинекологической патологии — 12% из них», — сказал Мурашко в ходе XXXVIII Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».
Кроме того, министр отметил, что достижения современной генетики открывают новую эру в диагностике, лечении, профилактике генетически детерминированных и орфанных заболеваний, охватывая все этапы от планирования беременности вплоть до рождения ребенка.
«Мы внедрили расширенный неонатальный скрининг на более чем 40 врожденных наследственных заболеваний. Растут объемы и доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Число случаев хирургического неинвазивного и малоинвазивного органосохраняющего лечения женской репродуктивной сферы увеличилось более чем на 11% в 2024 году», — добавил Мурашко.