Гендиректор «Росгосцирка» Беляков: женщины стали полноправными принцессами манежа

— Фестиваль «Принцесса цирка» в Саратове — это сложившийся культурный бренд города, это больше, чем развлекательное событие. Каждый, кто приехал в Саратов на фестиваль, получает и возможность насладиться этим потрясающим городом, прогуляться по нему, увидеть красавицу-Волгу. В городе фестиваль прижился, у него сложились свои традиции. Ну, а мы ежегодно прилагаем максимум усилий для создания в историческом цирке имени Братьев Никитиных комфортной, безопасной и дружелюбной атмосферы, чтобы каждый посетитель мог в полной мере насладиться этим праздником цирка.