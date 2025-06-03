В России ускорят разработку устройств на базе жидких кристаллов

С одной стороны, результаты расчетов и экспериментальные замеры многих свойств этих жидких кристаллов, в том числе их плотность и параметр порядка молекул, оказались очень близкими друг к другу, что подтвердило высокую точность созданного учеными подхода. При этом ученые обнаружили, что модель GAFF занижает некоторые другие параметры, в том числе коэффициент диффузии, что необходимо учитывать при расчете свойств новых ЖК-материалов и устройств, подытожили физики.