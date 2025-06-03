Создана система ИИ для разработки новых сверхтвердых материалов

«Обученная нами модель позволила проанализировать все допанты всего лишь за несколько дней и выбрать наиболее перспективные из них с точки зрения экспериментальной проверки. Важно подчеркнуть, что, хотя разработанный подход был применен к высшим боридам, по построению он не ограничен каким-либо классом соединений и может быть использован для поиска новых представителей в любом другом семействе функциональных материалов», — заявил ведущий научный сотрудник AIRI Роман Еремин, чьи слова приводит пресс-служба института.