Профессор Покушалов назвал гиперхолестеринемию недооцененной патологией

Фамильная гиперхолестеринемия (FH) — одна из самых распространенных генетических патологий, которая остается недооцененной, считает профессор Евгений Покушалов. В среднем она встречается у одного человека из 300, а в группах с ранними сердечно-сосудистыми событиями — значительно чаще. Он отмечает, что основная причина заключается в мутациях генов, отвечающих за рецепторы липопротеинов низкой плотности (LDLR, APOB, PCSK9). Такие мутации препятствуют эффективному выведению «плохого» холестерина, из-за чего его уровень в крови может быть в 2−4 раза выше нормы. Как подчеркивает Евгений Покушалов, в таких случаях «здоровый образ жизни» играет вспомогательную роль: питание и физическая активность способны снизить уровень LDL всего на 10−20%, что при высоких исходных значениях недостаточно для защиты сосудов.