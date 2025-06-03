Академик Чучалин: терапия оксидом азота помогает в профилактике атеросклероза

Существуют концентраторы кислорода, которые люди могут использовать дома, их можно купить в аптеке. Они особенно полезны для пациентов с апноэ — остановкой дыхания во сне. Таким людям кислородная терапия необходима в ночное время. При хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на поздних стадиях также требуется длительная кислородная терапия. Пациентам необходимо дышать кислородом по 14−16 часов в сутки и более. Для этого они используют специальные аппараты, которые обычно включают на ночь. Однако, если пациент выходит из дома, ему могут понадобиться портативные баллончики с кислородом. Они облегчены, и обычно хватает их на 1,5−2 часа. По поводу похмелья и снижения веса у меня данных нет.