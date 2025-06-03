Здоровым тоже достанется: чем опасен тополиный пух и как защититься

— Те, у кого повышена чувствительность дыхательных путей или имеется хронический ринит, в период цветения тополя могут испытывать дискомфорт. Но аллергической реакции на пушистые женские соцветия, которые витают повсеместно в воздухе в конце мая и начале июня, у них возникнуть не может, — объяснила Логинова.