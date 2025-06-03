Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здоровым тоже достанется: чем опасен тополиный пух и как защититься

В теплое время года у многих россиян обостряются аллергические реакции. Очень часто состояние ухудшается в период появления тополиного пуха. «Вечерняя Москва» решила узнать, как не оказаться на больничной койке в связи с усилившимися симптомами, и выяснила, способен ли тополиный пух стать причиной аллергии.

В теплое время года у многих россиян обостряются аллергические реакции. Очень часто состояние ухудшается в период появления тополиного пуха. «Вечерняя Москва» решила узнать, как не оказаться на больничной койке в связи с усилившимися симптомами, и выяснила, способен ли тополиный пух стать причиной аллергии.

Не аллерген, а раздражитель.

По словам врача-аллерголога и иммунолога Надежды Логиновой, сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Он скорее выступает в качестве раздражителя.

— Пух адсорбирует на своей поверхности пыльцевые аллергены — пыльцу злаковых или луговых трав, способствуя их распространению в окружающей среде, — пояснила врач.

В целом же аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, таких как:

пырей;овсяница;мятлик;райграс;тимофеевка;ольха;береза;лещина;лисохвост и другие.

Она уточнила, что пыльца этих растений очень легкая и мелкая, поэтому ветер уносит ее на огромные расстояния, да и концентрация ее в воздухе очень велика.

Иммунолог Логина перечислила неожиданные последствия аллергии на пыльцу.

Здоровым тоже достанется.

В то же время собеседница «ВМ» предупредила, что тополиный пух может раздражать слизистую оболочку дыхательных путей и у здоровых людей.

— Те, у кого повышена чувствительность дыхательных путей или имеется хронический ринит, в период цветения тополя могут испытывать дискомфорт. Но аллергической реакции на пушистые женские соцветия, которые витают повсеместно в воздухе в конце мая и начале июня, у них возникнуть не может, — объяснила Логинова.

Лучшее спасение.

Медик напомнила, что каждый аллергик перед началом периода цветения должен подготовить свой организм. Следует пройти обследование у специалиста, чтобы провести профилактические мероприятия, которые включают аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) и аутолимфоцитотерапию.

— АСИТ является одним из самых эффективных методов борьбы с недугом. Он дает возможность пациентам с аллергией полноценно жить. В организм пациента внедряют маленькую дозу аллергена, на который возникает реакция. Этот метод воздействует на причину развития заболевания, — рассказала врач.

Этот профилактический метод помогает бороться не только с симптомами аллергии, но и с причинами ее возникновения, подчеркнула иммунолог.

Второй метод — аутолимфоцитотерапия. В этом случае в организм впускают собственные иммунные клетки — лимфоциты, взятые из венозной крови пациента с аллергией. После чего возникает местный иммунитет дыхательных путей и создается стойкая ремиссия относительно любых проявлений аллергии, добавила Логинова.

В Госдуме предложили разрешить аллергикам брать оплачиваемый отпуск в период цветения растений, на которые у них аллергия. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как будет реализовываться эта инициатива.