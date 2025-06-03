Улучшены свойства высокоэнтропийных керамических покрытий для авиации

В министерстве отметили, что керамика на основе карбида гафния и карбида циркония — уникальный класс материалов, сочетающих экстремальные термомеханические свойства с химической стабильностью, что делает их незаменимыми для использования в условиях сверхвысоких температур и агрессивных сред. Однако ключевым ограничением для широкого применения остается их склонность к катастрофическому окислению при температурах выше 500 градусов, что приводит к прогрессирующей деградации материала, растрескиванию и отслаиванию защитного слоя.