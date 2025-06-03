Отец Шарлота рассказал о его самочувствии

«Перевели в колонию-поселение. Виделись один раз, можно хоть каждый день, но там большие очереди и расстояние, так как ехать нужно в Тольятти. Просидели в очереди, осталось мало времени — 20 минут. Здесь (в колонии-поселении, — ред.) ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было», — заявил собеседник агентства.