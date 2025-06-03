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В здравоохранении прекратился отток специалистов, заявил Мурашко

Мурашко: в РФ переломили тенденцию оттока специалистов в сфере здравоохранения.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Тенденция оттока специалистов в сфере российского здравоохранения переломлена, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что сегодня мы переломили тенденцию и позитивное вливание в отрасль специалистов уже идет. И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения, в государственную систему. Это, соответственно, гарантии для граждан», — сказал министр на XVI Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2025».

Мурашко добавил, что кадровое обеспечение системы здравоохранения страны является одной из самых главной задач министерства.