В здравоохранении прекратился отток специалистов, заявил Мурашко

«Мы видим, что сегодня мы переломили тенденцию и позитивное вливание в отрасль специалистов уже идет. И ежегодно практически мы видим дополнительный приток специалистов, врачей в систему здравоохранения, в государственную систему. Это, соответственно, гарантии для граждан», — сказал министр на XVI Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2025».