Стало известно о «сливе» ЕГЭ по обществознанию в день сдачи

Один из репетиторов рассказал каналу, что сканы заданий были опубликованы около 10:30 утра по московскому времени, за несколько минут до начала экзамена по обществознанию. Он предположил, что эти материалы могли быть куплены. Мужчина добавил, что некоторые вопросы полностью совпали с теми, что были на реальном экзамене.