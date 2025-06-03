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Иеромонах Громов рассказал, что можно и чего нельзя делать на Троицу

Троица — важное событие в жизни православных верующих. Этот праздник является одним из двенадцати главных христианских торжеств. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи. И в связи с этим День Святой Троицы называют также Пятидесятницей. Что запрещено делать в этот день и какие традиции связаны с этим праздником, «Вечерняя Москва» узнала у иеромонаха Владимира Громова.

Троица — важное событие в жизни православных верующих. Этот праздник является одним из двенадцати главных христианских торжеств. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи. И в связи с этим День Святой Троицы называют также Пятидесятницей. Что запрещено делать в этот день и какие традиции связаны с этим праздником, «Вечерняя Москва» узнала у иеромонаха Владимира Громова.

Он рассказал, что зарождение праздника связано с сошествием Святого Духа на апостолов.

— Известно, что в пятидесятый день после Христова Воскресения Святой Дух сошел на учеников в виде огня. Апостолы заговорили на чуждых им языках, чтобы проповедовать христианство другим народам, — пояснил Громов.

Таким образом миру открылась вся полнота Троицы. Люди узнали о трех ипостасях единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

В Пятидесятницу родилась христианская апостольская церковь. На Троицу служба в храмах отличается особой торжественностью и размахом.

О чем можно просить святого Георгия Победоносца.

Людям верующим рекомендуется в этот день:

Возносить молитвы, чтобы прославить триединого Бога. Жилища и святыни украшают ветками деревьев и растений. Празднуют торжество три дня, так как именно на третий день Бог создал нашу планету и засеял растениями. Отчасти эта легенда тоже стала истоком рождения знаменитой традиции — украшать все зеленью.

Запрещено на Троицу:

ссориться;посещать кладбища;работать.

Лучше сходить на богослужение, помолиться, причаститься, а потом накрыть праздничный стол и накормить домочадцев, заключил собеседник «ВМ».