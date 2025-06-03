Иеромонах Громов рассказал, что можно и чего нельзя делать на Троицу

Троица — важное событие в жизни православных верующих. Этот праздник является одним из двенадцати главных христианских торжеств. Он отмечается на пятидесятый день после Пасхи. И в связи с этим День Святой Троицы называют также Пятидесятницей. Что запрещено делать в этот день и какие традиции связаны с этим праздником, «Вечерняя Москва» узнала у иеромонаха Владимира Громова.