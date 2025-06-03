Выявлены регионы мозга, связанные с разными функциями ассоциативной памяти

Анализ данных стерео-ЭЭГ показал, что передняя и задняя части гиппокампа отвечают за разные аспекты памяти. Передняя часть активизировалась, когда участники запоминали пары «объект — сцена», а также при последующем узнавании этих объектов. Задняя часть гиппокампа, напротив, включалась в работу, когда участники вспоминали, какой объект был связан с какой сценой, причем особенно активной она была в тех случаях, когда связи между объектами и сценами были не полностью логичными.