Выявлены регионы мозга, связанные с разными функциями ассоциативной памяти

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российские и зарубежные нейрофизиологи впервые обнаружили, что передняя и задняя части гиппокампа, центра памяти в мозге человека, исполняют разные функции ассоциативной памяти. Оказалось, что передняя часть гиппокампа активируется при запоминании и распознавании объектов, а задняя — при восстановлении связей между объектом и контекстом, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Нам удалось точно описать, как разные области гиппокампа координируют работу при запоминании и вспоминании информации. Это позволяет лучше понять механизмы памяти человека и открывает новые перспективы для помощи людям с нарушениями памяти», — пояснила доцент НИУ ВШЭ Алисия Воробьева, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за работой мозга 10 добровольцев, страдавших от эпилепсии. Для поиска очагов эпилептических припадков медики имплантировали в мозг пациентов набор из глубинных электродов, чем воспользовались исследователи для наблюдений за активностью разных частей гиппокампа при помощи системы стерео-ЭЭГ.
В ходе этого эксперимента добровольцам показывали пары картинок: предмет и локацию, и участники опытов должны были оценить, насколько логично объект (к примеру, «книга») подходит к изображенному месту («библиотека»). Через день испытуемых попросили вспомнить объекты, которые они видели, и сцены, с которыми эти объекты были связаны. Так исследователи проверяли, насколько хорошо люди запоминают сами предметы и связанный с ними контекст.
Анализ данных стерео-ЭЭГ показал, что передняя и задняя части гиппокампа отвечают за разные аспекты памяти. Передняя часть активизировалась, когда участники запоминали пары «объект — сцена», а также при последующем узнавании этих объектов. Задняя часть гиппокампа, напротив, включалась в работу, когда участники вспоминали, какой объект был связан с какой сценой, причем особенно активной она была в тех случаях, когда связи между объектами и сценами были не полностью логичными.
Как отмечают исследователи, полученные ими данные не только проясняют фундаментальные аспекты работы мозга, но и могут повлиять на клиническую практику. Понимание того, какие именно области гиппокампа участвуют в разных типах памяти, поможет врачам точнее оценивать последствия хирургического вмешательства при лечении эпилепсии. Кроме того, эти данные могут лечь в основу новых подходов к реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями.