«Однажды исполню народную песню»: певица Ксения Токарева — откровенно о популярности в юном возрасте

— Мне кажется, возраст в искусстве не играет большой роли. Когда я пишу или исполняю песни, я рассказываю о чувствах и переживаниях, которые близки или знакомы мне и моим друзьям. Подростковый возраст — это как раз время, когда эмоции особенно яркие и сильные. Мне важно быть искренней, и я верю, что слушатели это чувствуют.