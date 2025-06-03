«Однажды исполню народную песню»: певица Ксения Токарева — откровенно о популярности в юном возрасте

У 17-летней певицы Ксении Токаревой (Eliz), известной по шоу «Голос. Дети», вышла новая песня «Я считаю до пяти». Сегодня юная исполнительница выступает под покровительством продюсера Виктора Дробыша. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.
— Ксения, песня «Я считаю до пяти» — о сложных отношениях, любви. Но вам всего 17 лет. Не рано исполнять такой репертуар?
— Мне кажется, возраст в искусстве не играет большой роли. Когда я пишу или исполняю песни, я рассказываю о чувствах и переживаниях, которые близки или знакомы мне и моим друзьям. Подростковый возраст — это как раз время, когда эмоции особенно яркие и сильные. Мне важно быть искренней, и я верю, что слушатели это чувствуют.
— Вы стали финалисткой шоу «Голос» в 2022 году. Знаю, что вы отправились на программу втайне от всех, даже от мамы…
— Это была моя первая попытка сделать что-то самостоятельно. Я очень хотела проверить свои силы и просто отправила заявку, не сказав маме. Конечно, когда меня пригласили на кастинг, она обо всем узнала и поддержала меня на все 100 процентов.
— Некоторые молодые ребята сегодня уверены, что в нынешних реалиях учеба, в частности образование в университете, не нужна. А вы как думаете?
Безбашенная как 30 лет назад: певица Диана Арбенина — откровенно о воспитании детей-подростков.
— Я убеждена, что образование очень важно, какой бы жизненный путь ты ни выбрал. Учеба — это не только знания, это еще и умение мыслить, анализировать. Мне образование помогает становиться осознанной.
— Как началась ваша совместная работа с продюсером Виктором Дробышем?
— С Виктором Яковлевичем мы познакомились после участия в конкурсах. Он увидел во мне потенциал и предложил работать вместе. Это большая честь для меня. Я многому учусь у него, и его поддержка дает мне возможность развиваться профессионально и личностно.
— Многие ребята в вашем возрасте сталкиваются с тем, что не знают, кем хотят быть. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
— Думаю, с огромным количеством возможностей и окружающей нас информацией. Подростки часто оказываются под давлением общества и родителей, которые ждут от них четких решений. Мне кажется, нужно дать себе время искать, пробовать, ошибаться. Только так можно найти свой собственный путь.
«Идеалом мужчины считаю своего отца»: певица Ирина Дубцова — откровенно о семейных ценностях.
— Некоторые российские исполнители добавляют в репертуар патриотичные или вдохновленные народными песнями композиции. Как относитесь к такой тенденции?
— Мне нравится, когда современная музыка переплетается с традиционными мотивами. Это красиво. Я бы с удовольствием однажды попробовала исполнить что-то подобное, но это должно быть близко мне по духу и по настроению, чтобы звучало искренне.
ДОСЬЕ.
Ксения Токарева родилась 16 февраля 2008 года в Москве. В 11 лет начала заниматься вокалом, одновременно с этим обучалась в столичной экономической школе. Финалистка проекта «Голос. Дети — 9». Заняла второе место на фестивале «Славянский базар — 2021». Финалистка конкурса «Детская Новая волна — 2020».