Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах за продажу детям энергетиков

Законом предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. В частности, устанавливается ответственность за нарушение правил продажи розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.