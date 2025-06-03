Бывший сенатор Лаптев, осужденный на пять лет, ушел на СВО

Лаптев обвинялся в том, что фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но зарплата им начислялась, в результате чего с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 тысяч и 541 тысяча рублей.