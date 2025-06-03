Создан нанокатализатор, превращающий СО2 в спирты

Проведенные опыты с этим материалом показали, что катализатор преобразует углекислый газ в органические соединения с эффективностью 77%, что значительно выше 60%, которых удается достичь при производстве сложной органики при помощи катализаторов на базе серебра и меди и других веществ. При этом катализатор остается стабильным и не теряет свою активность в течение как минимум десяти часов, что упрощает и удешевляет его промышленное использование.