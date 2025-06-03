Опрос: главные достижения России за 25 лет

12 июня в нашей стране отмечается День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Это стало отправной точкой для формирования новой государственной политики, законодательной и экономической самостоятельности страны.
В 1992 году 12 июня стало официальным праздничным днем под названием День принятия Декларации о государственном суверенитете. Официальное название не заслужило популярности в обществе, и чаще всего неофициально этот праздник называли — Днем независимости России.
В 1998 году Борис Ельцин предложил изменить официальное название праздника, однако переименование произошло только в 2002 году. С тех пор праздник называется День России. Он символизирует не только важный поворот в истории государства, но и идеи национального единства, развития и независимости.
В честь этой даты редакция Новости Mail планирует выпустить спецпроект «Сделано в России», который будет посвящен самым значимым достижениям нашей страны за прошедшие 25 лет XXI века. В проекте будут освещены ключевые успехи России в космосе, науке, медицине, экономике, культуре, спорте и социальной сфере.
Именно достижения, вошедшие в спецпроект, легли в основу нашего опроса. Если вы считаете наиболее значимым какой-либо успех нашей страны, не попавший в предложенные варианты ответов, мы будем рады, если вы укажете его в поле «Свой вариант».