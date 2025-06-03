Путин освободил от должности замглавы МЧС

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ Илью Денисова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 3 июня 2025 года.