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В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно

Пенсионеры, которые должны получить пенсию с 12 по 15 июня, получат ее досрочно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.

«Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников.

«Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — добавили в сообщении.