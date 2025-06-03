В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно

«Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных», — говорится в сообщении.