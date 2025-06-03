В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пенсионеры, которые должны получить пенсию в период с 12 по 15 июня, получат ее досрочно, свидетельствует телеграм-канал Социального фонда России.
«Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников.
«Досрочная выплата распространяется на все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — добавили в сообщении.